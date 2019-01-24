Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağaç Ölümüne Neden Oldu

Kestiği Ağaç Ölümüne Neden Oldu

1 saat önce

Burdur'un Kemer ilçesinde kestiği ağaç dalının kafasına vurması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kestiği Ağaç Ölümüne Neden Oldu, System.String[]
Burdur'un Kemer ilçesinde kestiği ağaç dalının kafasına vurması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Kemer ilçesi Akçaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Aldemir'in (23) motorlu testere ile kestiği ağacın büyük bir dalı kafasına vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde aşırı kan kaybeden Muhammet Aldemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aldemir'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Akçaören, Burdur, Kemer, 3. Sayfa
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