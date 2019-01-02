Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağaç Üzerine Devrildi

Kestiği Ağaç Üzerine Devrildi

1 saat önce

Kırklareli'nde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.

Kestiği Ağaç Üzerine Devrildi, System.String[]
Kırklareli'nde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde H.P. çiftlik evinin bahçesindeki kestiği ağaç üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile ağaç altından çıkarılan H.P. götürüldüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

H.P'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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