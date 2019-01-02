Kestiği Ağaç Üzerine Devrildi
1 saat önce
Kırklareli'nde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.
Kırklareli
'nde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde H.P. çiftlik evinin bahçesindeki kestiği ağaç üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımı ile ağaç altından çıkarılan H.P. götürüldüğü Lüleburgaz
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
H.P'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:16 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak