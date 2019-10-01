Son Dakika Haberleri: Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı
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Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı

22 dakika önce

ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı, System.String[]

ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, kırsal Çadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Feke Orman İşletme Şefliği'nin izniyle kesim yapan Baykal'ın üzerine çam ağacı devrildi. Ağacın altında kalan Baykal'ı gören yanındakiler, durumu sağlık, jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucunda ağacın altından çıkartılan Baykal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Baykal, buradan da Kozan İsmet Atlı Stadı'na gelen helikopter ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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