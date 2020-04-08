Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Sorkun köyünde ikamet eden Rasim Yaman'ın (40), kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacı üzerine devrildi.
112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:58 Kaynak: AA
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