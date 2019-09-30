Kestiği ağaç üzerine düşen kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'nın Feke İlçesinde kestiği ağacın tomruğu üzerine düşen şahıs ağır yaralandı. Durumu ağır olan şahıs helikopterle Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay İlçeye bağlı Çandırlar Mevkii'nde meydana geldi. Hikmet Baykan adlı şahıs kızılçam ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken kestiği çam ağacının tomruğu birden Baykan'ın üzerine düştü. Hikmet Baykan'ı gören çevredekiler hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdiler. Önce Feke ardından Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılan Hikmet Baykan burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle helikopter ambulans çağırıldı. Ağır yaralı şahıs Hikmet Baykan'ı almak üzere helipkopter ambulans Kozan İsmet Atlı Şehir Stadyumuna indirildi. Baykan Ambulans ile helikoptere kadar götürüldü. Durumu ağır olan Baykan buradan hava ambulansı ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.