Son Dakika Haberleri: Kestiği ağaç üzerine düştü
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Kestiği ağaç üzerine düştü

31 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde Bünyamin T.'nin üzerine budama yaparken kestiği ağaç düştü. Ağacın dalları arasına sıkışan Bünyemin T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bünyamin T., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - KAYSERİ

İtfaiye, Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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