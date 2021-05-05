Kestiği ağaç yüzünü parçaladı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde orman kesiminde çalışan işçi, kestiği ağacın dalının kafasına çarpması neticesi yüzünü parçaladı. Ayrıca Pınarbaşı ilçesinde de kamyona tomruk yükleyen işçinin düşmesi ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde orman kesiminde çalışan işçi Şükrü Çukuroğlu, kestiği ağacın yıkılması sırasında dalının yüzüne çarpması neticesi yaralandı. Yüzü parçalanan Şükrü Çukuroğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şükrü Çukuroğlu, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Çukuroğlu'nun tedavisi devam ediyor.

Tomruk yüklediği kamyondan düştü

Pınarbaşı ilçesinde tomruk yüklediği kamyondan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde Orman kesimi sırasında kamyona tomruk yükleyen 55 yaşındaki Erol Delikkaya, kamyondan düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Erol Delikkaya, Kasatamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KASTAMONU