Kestiği Ağacın Altında Can Verdi
50 dakika önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Çifci (71), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde Ahmet Çifci (71), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Manavgat'a bağlı Karavca Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Ahmet Çifci, dün öğleden sonra eşiyle birlikte arazisine ağaç kesmeye gitti. Çifci, motorlu testereyle kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağacın altında kaldı. Olayı gören eşi, yakınlarına telefonla haber verdi. Tarlaya gelen yakınlarının çağırdığı sağlık ekipleri Ahmet Çifci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çifci'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu
'na sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:34 Kaynak: DHA
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