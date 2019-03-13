Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağacın Altında Can Verdi

Kestiği Ağacın Altında Can Verdi

50 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Çifci (71), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kestiği Ağacın Altında Can Verdi, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ahmet Çifci (71), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Manavgat'a bağlı Karavca Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Ahmet Çifci, dün öğleden sonra eşiyle birlikte arazisine ağaç kesmeye gitti. Çifci, motorlu testereyle kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağacın altında kaldı. Olayı gören eşi, yakınlarına telefonla haber verdi. Tarlaya gelen yakınlarının çağırdığı sağlık ekipleri Ahmet Çifci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çifci'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

Antalya, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Misafirlikten Evine Dönerken Ortadan Kayboldu Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

LPG'de Eşel Mobil Sistemi Devrede Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:24:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağacın Altında Can Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]