Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Yığılca ilçesinde yaşayan vatandaş, kestiğin ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Mengen köyü Dalcıağaç mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesen Hüseyin Köse'nin (44) kestiği ağaç üzerine devrildi.
Arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerince ağacın altından çıkarılan Köse'nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Köse'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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