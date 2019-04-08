Kestiği Ağacın Altında Kalan Hemşire Öldü
1 saat önce
Rize'de kestiği ağacın altında kalan erkek hemşire hayatını kaybetti.
Rize
'de kestiği ağacın altında kalan erkek hemşire hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ardeşen
ilçesine bağlı Armağan köyü yakılarındaki ormanlık alanda odun motoruyla ağaç kesen Süleyman Ermiş (40), üzerine devrilen ağacın altında kaldı.
Yanındakilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Ermiş, ilk önce hemşire olarak çalıştığı Kaçkar Devlet Hastanesi
'ne getirildi.
Ermiş, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:28 Kaynak: AA
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