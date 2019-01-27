Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağacın Altında Kalan İşçi Öldü

Kestiği Ağacın Altında Kalan İşçi Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kestiği Ağacın Altında Kalan İşçi Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman işçisi, kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Güzelbağ Mahallesi'nin Alara Çayı çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi. Özel bir şirket adına çalışan Ali Çelikdemir, (49) kesim sırasında devrilen ağacın altında kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çelikdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelikdemir'in cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Güzelbağ, Alanya, İşçi, Antalya, 3. Sayfa
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