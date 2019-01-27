Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağacın Altında Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi

Kestiği Ağacın Altında Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi, hayatını kaybetti.

Kestiği Ağacın Altında Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güzelbağ Mahallesi'nin Alara Çayı çevresindeki ormanlık alanda özel şirket adına çalışan Ali Çelikdemir'in üzerine, kestiği ağaç devrildi.


Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelikdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Çelikdemir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Güzelbağ, Alanya, İşçi, Antalya, Güncel
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