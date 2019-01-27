Kestiği Ağacın Altında Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi, hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güzelbağ
Mahallesi'nin Alara Çayı çevresindeki ormanlık alanda özel şirket adına çalışan Ali Çelikdemir'in üzerine, kestiği ağaç devrildi.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelikdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelikdemir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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