Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Gündüz (44), Çamurhamamı Mahallesi Kapı Kaya mevkisindeki ormanlık alana ağaç kesimine gitti.


Gündüz, motorlu testereyle kestiği ağacın devrilmesi sonucu ağacın altında kaldı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gündüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.


Ağacın altından çıkartılan ceset, Salihli Devlet Hastanesi Morguna, oradan da İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gündüz'ün evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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