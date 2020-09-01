Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi ağır yaralandı.
Bölükyazı köyü Elmalıçay mevkisinde orman kesiminde çalışan Mehmet Korkmaz (61) motorlu testere ile kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:29 - Kaynak: AA
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