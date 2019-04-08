Kestiği Ağacın Altında Kalan Sağlık Memuru, Öldü

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan sağlık memuru Süleyman Ermiş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan sağlık memuru Süleyman Ermiş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Ardeşen ilçesi Armağan köyünde dün meydana geldi. Sağlık memuru Süleyman Ermiş'in üzerine motorlu testere ile kestiği ağaç devrildi. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Ermiş, otomobille Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Süleyman Ermiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Rize

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Muazzez Ersoy'dan İddialı Çıkış: Lady Gaga Beni Taklit ve Takip Ediyor!

Tuğba Özay'dan Ünlü Erkekler Hakkında İtiraf Gibi Açıklama: İşim Olmaz

Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın

Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi