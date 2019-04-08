Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağacın Altında Kalan Sağlık Memuru, Öldü

Kestiği Ağacın Altında Kalan Sağlık Memuru, Öldü

11 dakika önce

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan sağlık memuru Süleyman Ermiş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kestiği Ağacın Altında Kalan Sağlık Memuru, Öldü, System.String[]
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan sağlık memuru Süleyman Ermiş (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ardeşen ilçesi Armağan köyünde dün meydana geldi. Sağlık memuru Süleyman Ermiş'in üzerine motorlu testere ile kestiği ağaç devrildi. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Ermiş, otomobille Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Süleyman Ermiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:34 Kaynak: DHA

Ardeşen, Rize, Sağlık Memuru, Güncel
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