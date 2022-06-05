Olay saat 14.00 sıralarında Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Muzaffer Şimşek (70) kendi için ağaç kesimi yapmaya başladı. Kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan adam ağır yaralandı. Yakınları tarafından kurtarılan Şimşek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Muzaffer Şimşek, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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