Kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Manyas ilçesinde ağaç keserken altında kalarak ağır yaralanan Beyhan Güven tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen hafta Manyas'ın kırsal Hekim Mahallesi yakınında Gölyeri mevkisinde kendisine ait tarlada odun keserken ağacın altında kalan Beyhan Güven (53) ağır yaralandı.

Güven, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata edilmiş, yoğun bakıma alınmıştı. İki çocuk babası Beyhan Güven olayın olduğunun yedinci günün de doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı.

Beyhan Güven Hekim Mahallesinde ikindi namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.