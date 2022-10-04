Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

04.10.2022 19:21
Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Ayhan Uğurlu (58) yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Ayhan Uğurlu (58) yaşamını yitirdi.

Olay, Köyceğiz'de bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. S.S. Pınarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Ayhan Uğurlu, geçen yıl meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgede kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayhan Uğurlu'nun cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, Uğurlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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