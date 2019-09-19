Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın altında kalarak öldü
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Kestiği ağacın altında kalarak öldü

34 dakika önce

Siirt'te kışlık yakacak için kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında kalarak öldü, System.String[]

Siirt'te kışlık yakacak için kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı İnkapı köyünde yaşandı. Bilal Tırpan, yakını Tajdin Kayran ile yakacak ihtiyacını karşılamak için motorla ağaç kesti. Kesilen ağacın altında kalan Bilal Tırpan, olay yerinde hayatını kaybetti. Tajdin Kayran ise yaralandı. Tırpan'ın cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kayran da 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Tırpan'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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