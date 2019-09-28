Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın altında kalarak öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kestiği ağacın altında kalarak öldü

34 dakika önce

Kestiği ağacın altında kalarak öldüKÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde Ali Korkmaz (65), tarlasında kestiği kavak ağacının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında kalarak öldü

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde Ali Korkmaz (65), tarlasında kestiği kavak ağacının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Aydıncık köyünde oturan Ali Korkmaz, arkadaşları ile birlikte gittiği tarlasında kavak ağaçlarını kesti. Kesilen ağaçlardan biri Korkmaz'ın üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Korkmaz'ın cesedi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Ali Korkmaz, Aydıncık, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Celal Şengör'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Ölü sayısı 100 bini geçer Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp "Tahliyemi istiyorum" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 10:27:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın altında kalarak öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]