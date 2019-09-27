Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybettiKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, kestiği kavak ağacı üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, kestiği kavak ağacı üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, arazisinde bulunan kavak ağaçlarını kesmeye giden 65 yaşındaki Ali Korkmaz, kestiği ağacın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Uzunsay mevkiinde 3 arkadaşıyla birlikte kavak kesen Korkmaz, kestiği kavak ağacının bir başka ağaca takılıp asılı kalması üzerine, ağacı indirmek için ikinci kez kesmek istedi. İkinci kestiği ağaç parçasının altında kalan Ali Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılan Kormaz'ın ölümü, Aydıncık köyünde büyük üzüntüye neden oldu.

Aydıncık Köy Muhtarı Süleyman Akyüz, "Arkadaşımız Ali Korkmaz, Cuma Namazı sonrası köyümüz Uzunsay mevkiine kavak kesmeye gelmiş. Kavak ağacının çarpması sonucu vefat etmiş. Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

65 yaşında olan Ali Korkmaz'ın, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti

Aydıncık, Kütahya, Kavak, Emet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var
Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu "Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]