Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağacın Altında Kaldı

Kestiği Ağacın Altında Kaldı

38 dakika önce

Kırklareli'nde kestiği ağacın altında kalan şahıs ağır yaralandı.

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Kırklareli'nde kestiği ağacın altında kalan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Karahamza köyünde H.P. isimli şahsın üzerine kendisine ait çiftlik evinde kestiği ağaç devrildi. Göğsüne düşen ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olan H.P. Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa
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