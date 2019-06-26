Kestiği ağacın altında kaldı
24 dakika önce
Bursa'da kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
'da kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, Bursa'nın İnegöl
'ün Mezit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (64) isimli mahalle sakini, tarlasında bulunan kavak ağacını kesmek istedi. G.A., ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam, yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor. - BURSA
Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı
Gemlik Kaymakamı'nın kavgada bıçaklanan 3 oğlundan Safa öldü
Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu
İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı