Kestiği ağacın altında mahsur kaldı - Son Dakika
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Kestiği ağacın altında mahsur kaldı

08.06.2022 18:20
Kestiği ağacın altında mahsur kaldı

Ordu'nun İkizce ilçesinde kestiği ağacın altında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde kestiği ağacın altında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Beylerce Mahallesi Çaldere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Aşçı isimli vatandaş kendi arazisinde ağaç kestiği sırada düşen parça dalın altında kaldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler yaralı vatandaşa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İkizce Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Kestiği ağacın altında mahsur kaldı
Kestiği ağacın altında mahsur kaldı

YORUMLAR
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Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak Ordu'da kurulacak tekstil fabrikası 200 kişiye istihdam sağlayacak
Kaynak: İHA

İtfaiye, İkizce, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestiği ağacın altında mahsur kaldı - Son Dakika

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