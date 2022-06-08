Olay, Beylerce Mahallesi Çaldere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Aşçı isimli vatandaş kendi arazisinde ağaç kestiği sırada düşen parça dalın altında kaldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler yaralı vatandaşa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İkizce Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

İtfaiye, İkizce, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kestiği ağacın altında mahsur kaldı - Son Dakika

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