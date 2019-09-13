Kestiği ağacın dalı başına düşen işçi öldü
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, mevsimlik işçi Bahattin Güner (54), kestiği ağacın dalının başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde, mevsimlik işçi Bahattin Güner (54), kestiği ağacın dalının başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Orman İşleme Şefliği'ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarak çalışan Bahattin Güner, ilçeye bağlı Paşapınarı mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesti. Ağacın dalı başına düşen Güner, ağır yaralandı. Güner, durumu fark eden diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağaç kesmek için Düzce
'den Orhangazi'ye geldiği belirtilen Bahattin Güner'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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