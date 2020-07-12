Kestiği ağacın dalı başına düşen kamyon şoförü, öldü - Son Dakika

Kestiği ağacın dalı başına düşen kamyon şoförü, öldü

KÜTAHYA'da, Özel İdare Müdürlüğü'nde kamyon şoförü olan Hüseyin Gümüş (50), kestiği ağacın dalının başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'da, Özel İdare Müdürlüğü'nde kamyon şoförü olan Hüseyin Gümüş (50), kestiği ağacın dalının başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gümüş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye 25 kilometre mesafedeki Hisarbey köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Simav İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde kamyon şoförü olan Hüseyin Gümüş, Orman Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda ormanlık alanda ömrünü tamamlamış ağaçları motorlu testereyle kesti. 2 çocuk babası Gümüş'ün kestiği ağaçlardan birinin dalı başına düştü. Ağır yaralanan Gümüş'ün durumunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Gümüş, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gümüş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Gümüş'ün bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, Hisarbey köyüne getirildi. Buradaki Büyük Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Gümüş Hisarbey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gümüş'ün cenaze namazına Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Biçer, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Öztürk, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kütahya İl Genel Meclisi üyeleri, Gümüş'ün ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve halk katıldı.

Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem


Hüseyin Gümüş, Kütahya, Simav, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kestiği ağacın dalı başına düşen kamyon şoförü, öldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:36 Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:19 Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 16:55 Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
22:36
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
22:19
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 23:08:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kestiği ağacın dalı başına düşen kamyon şoförü, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]