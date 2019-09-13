Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın dalı canına mal oldu
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Kestiği ağacın dalı canına mal oldu

36 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kestiği ağacın dalı altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın dalı canına mal oldu, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kestiği ağacın dalı altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay sabah saatlerinde Paşapınar Mahallesi'nin üst kesimlerinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orman İşletme Şefliği'ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarak çalışan Bahattin Güner (54), ormanlık alanında belirlenen ağaçların kesimini yaparken, kestiği bir ağacın dalı koparak kafasına düştü. Ağır yaralanan Bahattin Güner için olay yerine ambulans çağrıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Bahattin Güner kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı. - BURSA

Orhangazi, Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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