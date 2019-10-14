Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü
Son Dakika Güncel Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü

1 saat önce

Kütahya'da kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü, System.String[]

Kütahya'da kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.


Merkeze bağlı Çöğürler köyünde bahçesine giden Muzaffer Pıynar (67), motorlu testereyle çıktığı söğüt ağacının dalını kesmeye başladı.


Bu sırada dengesini kaybeden Pıynar, üzerine kestiği dalın düşmesi sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pıynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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