Kestiği ağacın dalının altında kalan kişi öldü
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Kütahya merkeze bağlı Çögürler köyünde, kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:51 Kaynak: İHA
Kütahya merkeze bağlı Çögürler köyünde, kestiği söğüt ağacının dalının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer Pıynar (67) bahçesinde motorlu testereyle çıktığı söğüt ağacının dalını kesmeye başladı.Bir anda dengesini kaybeden Pıynar, üzerine kestiği dalın düşmesi sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pıynar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - KÜTAHYA
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