Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
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Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce kestiği ağaç dallarının altında kalarak yaralanan Muzaffer Berberkayar (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gün önce kestiği ağaç dallarının altında kalarak yaralanan Muzaffer Berberkayar (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 3 gün önce Ereğli Artıklar köyünde meydana geldi. Muzaffer Berberkayar kestiği ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Muzaffer Berberkayar'ı Ereğli'de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Muzaffer Berberkayar bugün hastanede yaşamını yitirdi. Berberkayar'ın cenazeasi yarın köyünde toprağa verilecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:39 Kaynak: DHA
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