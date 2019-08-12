Kestiği ağacın üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetti

Kestiği ağacın üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetti Tomruğun altında kalan adamın cesedini kokudan şüphelenen çobanlar buldu 4 gündür kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adamın cesedi bulunduDENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olarak 55 yaşındaki adam odun kesmek...

Kestiği ağacın üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetti

Tomruğun altında kalan adamın cesedini kokudan şüphelenen çobanlar buldu

4 gündür kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adamın cesedi bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olarak 55 yaşındaki adam odun kesmek için gittiği ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ için jandarma tarafından aramam çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Bağ'ın ormana odun kesmek için gittiği anlaşılırken, olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ise kestiği ağacın altında kaldığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerinden ardından Bağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağ'ın cesedinin yerini ise koyun otlatmak için Değirmendere Mahallesi Tuz Deresi mevkiine giden çobanların çevreye yayılan kokudan şüphelenerek buldukları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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