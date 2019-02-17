Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağaçla Birlikte Yere Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Kestiği Ağaçla Birlikte Yere Düşen Kişi Ağır Yaralandı

39 dakika önce

Zonguldak'ta MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralandı.

Kestiği Ağaçla Birlikte Yere Düşen Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ta MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralandı.

Olay, Dilaver Mahallesi Sınır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik teknisyeni Murat Kıransoy evlerinin önünde bulunan ağaçları kestiği esnada Kıransoy'un kestiği ağaçla birlikte yere düşerek ağır yaralandı. Kafasının üzerine düşen ağaçla yaralanan Murat Kıransoy, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Kıransoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Kıransoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:14 Kaynak: İHA

Merkez, MHP, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var MHP'den Yeni Parti Önerisi: AKP ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun

Taşları Yerinden Oynatacak Öneri! AK Parti ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun 2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 20:53:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağaçla Birlikte Yere Düşen Kişi Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]