Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağaçla ile Birlikte Yere Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Kestiği Ağaçla ile Birlikte Yere Düşen Kişi Ağır Yaralandı

26 dakika önce

Kestiği ağaçla ile birlikte yere düşen kişi ağır yaralandıZONGULDAK - Zonguldak'ta Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi kestiği ağaçla ile birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralandı.

Kestiği ağaçla ile birlikte yere düşen kişi ağır yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi kestiği ağaçla ile birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralandı.
Olay Dilaver Mahallesi Sınır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik teknisyeni Murat Kıransoy evlerinin önünde bulunan ağaçları kestiği esnada Kıransoy'un kestiği ağaç ile birlikte yere düşerek ağır yaralandı. Kafasının üzerine düşen ağaç ile yaralanan Murat Kıransoy, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Murat Kıransoy, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Kıransoy, un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Merkez, Milliyetçi Hareket Partisi, Zonguldak, 3. Sayfa
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