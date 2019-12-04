Son Dakika › Güncel › Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı - Son Dakika
Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı
6 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.
İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Ancak kestiği ağaçlardan birinden, kırılarak fırlayan dal, Çakır'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Çakır, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti