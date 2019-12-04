Son Dakika Haberleri: Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı
Son Dakika Güncel Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı - Son Dakika

Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.

Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağaçtan fırlayan dal başına isabet eden Ahmet Çakır (56) ağır yaralandı.

İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Ancak kestiği ağaçlardan birinden, kırılarak fırlayan dal, Çakır'ın başına isabet etti.  Ağır yaralanan Çakır, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Çakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Ahmet Çakır, Turgutalp, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestiği ağaçtan fırlayan dal, başına isabet edip, ağır yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]