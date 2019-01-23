Kestiği Dalın Altında Kalıp Öldü
1 saat önce
BURDUR'un Kemer ilçesinde Muhammet Aldemir (23), kestiği ağacın kırılan dalının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
BURDUR'un Kemer
ilçesinde Muhammet Aldemir (23), kestiği ağacın kırılan dalının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Kemer'e bağlı Akçaören
köyünde meydana geldi. Muhammet Aldemir'in motorlu testereyle kestiği ağaç devrilirken, sürtünme sırasında dallardan biri koptu. Aldemir, kopan dal parçasının başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde çok kan kaybettiği belirlenen Muhammet Aldemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aldemir'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi
morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
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