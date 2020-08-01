Kestiği kurbanlık ineği, traktörün arkasında asılı götürdü - Son Dakika

SİVAS'ta, kestiği kurbanlık ineği traktör ile asarak taşıyan ve bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Y.G. (54), sosyal medyada tepki gördü. İhbar üzerine Y.G. hakkında idari işlem yapıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Beypınar köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü Beypınar köyü yolunda kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasına asarak ilerleyen traktör sürücüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücü çektiği görüntülerle sosyal medya üzerinden valiliğe ihbarda bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan ekipler hayvanı traktörün arkasına asarak götürenin Y.G. olduğunu belirledi. Y.G. hakkında 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet etmek suçundan tutanak tutuldu. Tutanak gerekli idari işlemin yapılması için Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi.

VALİ: KABUL EDİLEMEZ GÖRÜNTÜ

Hayvanın traktör arkasında götürülmesi sosyal medyada da büyük tepki gördü. Sosyal medya üzerinden Vali Salih Ayhan görüntüleri paylaşarak, "Sosyal medya üzerinden bizlere yansıyan bu kabul edilemez görüntünün faili tespit edilmiş olup, gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Hiçbir aklın ve vicdanın sindiremeyeceği bu görüntülerin yaşanmaması için hassasiyetle konuyu bizlere ulaştıran vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" dedi.