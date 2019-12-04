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Kestiği odun parçası başına isabet eden kişi yaralandı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde, kestiği odun parçasının başına çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde, kestiği odun parçasının başına çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ahmet Ç'nin (56), bahçesinde kestiği odunlardan biri fırlayarak başına isabet etti.
Yaralanan Ahmet Ç, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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