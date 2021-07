Kestikleri 1 ton kurbanı 400 aileye dağıttılar - Son Dakika

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kurban Bayramı nedeni ile kesilen 51 kurbandan çıkan 1 ton et, 400 aileye dağıtıldı.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve özellikle kelebek hastası çocuklar ile ailelerine verdikleri destekle bilinen Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramında yardıma muhtaç aileleri unutmadı. Dernek, hayırseverler aracılığıyla 51 kurban kesti. Dernek Başkanı Şenay Çalışır ve beraberindekiler, eşit kilolara ayırdıkları 1 tonluk kurbanlıkları 400 aileye dağıttı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yardıma muhtaç aileler için kurban kestiklerini belirten Dernek Başkanı Şenay Çalışır, "Tüm Müslüman alemin bayramını tebrik eder hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Bugün burada Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak yardımseverlerimizi vekaletten toplam 51 adet kurban kesimi gerçekleştirdik. Kestiğimiz kurbanları hem kelebek ailelerimize hem de ihtiyaç sahibi ailelere kesim yerinde iletiyoruz. Her ailemize 2.5 kilogramın üstünde yaklaşık 400 aileye dağıtım yapıyoruz. Gelebilenleri buraya davet ettik, yaşlılarımız ve çıkamayanlar var onlara da ben kendim organize ederek kapılarına götürüp teslim edeceğim. Benim bütün insanlığa çağrım şudur, 'beni kimse ilgilendirmiyor' demeyelim, elimizdeki lokmayı her zaman paylaşmayı bilelim, yardımlarımızı doğru yerlere yapalım, Gerçekler Dünyası Derneği olarak vizyonumuz ve misyonumuz belli, bize ulaştırılan yardımları hakkı ile her zaman yerine ulaştırmaktayız, herkese çağrımız insanlığa sahip çıkalım. Bizim gibi dürüst çalışan derneklerin yanında olmalarını temenni ederim. Allah her daim bizleri iyilik çemberlerinde bir araya getirsin, herkesin hayırlarını kabul etsin inşallah" dedi.

Yardım alanlardan Remziye Akkuş, derneğin çok yardımcı olduklarını, sürekli destek verdiklerini maddi ve manevi yardımlarını esirgemediklerini kaydetti. - DİYARBAKIR