Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü - Son Dakika
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Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

6 saat önce

Rize'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rize'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünde iki kişinin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, Necati Yılmaz (69) ile eşi Hayriye Yılmaz'ın (61) kestikleri ağacın altında kaldıkları tespit edildi.

Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri vatandaşların da yardımıyla çiftin cesedini sarp ve ağaçlık bölgeden çıkardı.

Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

Çamlıhemşin, Jandarma, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:43 Kaynak: AA
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