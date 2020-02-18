Kestikleri kütükte kurt figürü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kestikleri kütükte kurt figürü çıktı - Son Dakika

Kestikleri kütükte kurt figürü çıktı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde enstrüman yapımı için kesilen kütüğün gövdesinden çıkan kurt figürü görenleri şaşırttı.

Kestikleri kütükte kurt figürü çıktı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesinde enstrüman yapımı için kesilen kütüğün gövdesinden çıkan kurt figürü görenleri şaşırttı.


Ağaçtan telli saz ve hediyelik eşya imal eden Gül ailesi, kestiği kütüğün ortasından çıkan kurt figürünü görünce şaşkınlık yaşadı. Yıllardır babasıyla birlikte ağaca şekil verip enstrüman yaptıklarını söyleyen Ferhat Gül, "Uzun yıllardır dut ağaçlarını kesip, saz ve benzeri telli çalgılar yapıyoruz. Bize bir yerden dut ağacı geldi. Dut kütüğünden saz yapmamız istendi. Dut ağacı kütüğünü kestirdikten sonra ortasına baktığımda bir kurt figürü olduğunu görünce şaşırdım." dedi


Kurt figürü olan ağaçları iş yerine astıklarını iade eden Gül,"Görenler gözlerine inanamıyorlar. Baktıklarında ilk önce çizim sanıyorlar ama yakından baktıklarında onlar da şaşırıp kalıyor." İfadelerini kullandı.


Gül, kurt figürü olan ağaçları almak için talipli çıkması halinde satmayı düşündüklerini ifade etti. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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