Kestirme yoldan karşıya geçmeye çalıştılar, çayın ortasında mahsur kaldılar - Son Dakika

Kestirme yoldan karşıya geçmeye çalıştılar, çayın ortasında mahsur kaldılar

Kestirme yoldan karşıya geçmeye çalıştılar, çayın ortasında mahsur kaldılar Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Çayı'nda, kestirme yoldan karşıya geçmeye çalışan ancak derenin ortasında kalan aracı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kestirme yoldan karşıya geçmeye çalıştılar, çayın ortasında mahsur kaldılar BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Çayı'nda, kestirme yoldan karşıya geçmeye çalışan ancak derenin ortasında kalan aracı itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 09 U 504 plakalı Renault marka araç yağmurun şiddetini artırmasıyla çayın ortasında kaldı. Araç içindekiler hemen itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alarma geçerek olay yerine intikal etti. Araç içinde mahsur kalanları kurtardıktan sonra aracın ters dönmemesi için önlem aldı. Ardından ise bağlanan halatla aracı geri çekti. Kurtarılan araç sahibi ekiplere teşekkür etti. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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