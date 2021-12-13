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Kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı - Son Dakika

Kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

13.12.2021 18:02

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan Ahmet Gargılı isimli vatandaş, evine kestirmeden gitmek istedi. Fakat dağda kayalıkların arasında mahsur kalan Gargılı'nın imdadına AFAD VE jandarma ekipleri yetişti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde evine kestirme yoldan gitmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ahmet Gargılı büyük korku yaşadı. Gargılı, AFAD ve jandarma ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bulunan evine, kestirme yoldan gitmek isteyen Ahmet Gargılı, kayalıklarda mahsur kaldı. Gargılı, telefonla jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ahmet Gargılı kayalıklardan indirildi.

Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

Mahsur kalınca büyük korku yaşadığını söyleyen Gargılı, "Bayağı bir korku yaşadık ama sonunda kurtulduk. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı
Evine kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı
Kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı

Karlıova, Jandarma, Bingöl, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kestirmeden gitmek isteyen vatandaş, dağda kayalıkların arasında mahsur kaldı - Son Dakika
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