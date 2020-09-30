Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk eserleri tanıtıldı - Son Dakika

Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk eserleri tanıtıldı

Yayın hayatına yeni başlayan Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk 8 eseri tanıtıldı.

Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk eserleri tanıtıldı, System.String[]

Yayın hayatına yeni başlayan Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk 8 eseri tanıtıldı.

Sarayburnu'ndan kalkan Le Vapeur Magique adlı gemide gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yazarlar, çocuk edebiyatı meraklıları ve medya mensupları bir araya geldi.

Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, uzun bir hazırlık döneminden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır arkadaşlar yoğun bir çaba gösteriyorlar. Türkiye'den ve dünyadan birçok çocuk edebiyatçısını, çocuk kitabını, çizeri taradık. Düşündük, katalogları karıştırdık, kafa patlattık, projeler yaptık ve birçok arkadaşımızdan da destek aldık." ifadesini kullandı.

Yayın hayatında üçüncü yıla giren Ketebe Yayınları olarak bu yılın başından itibaren çocuk yayıncılığı için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yayıncılık hayatına başarılı bir başlangıç yapan ve hızla büyüyen Ketebe, çocuk kitaplarıyla da aynı başarıyı ve kaliteyi devam ettirme amacında. Ağustos ayında ilk dört kitabımızı yayımladık. Bugünden itibaren dağıtıma giren ekim ayı kitaplarımızla birlikte toplamda sekiz çocuk kitabını okurlarımızın beğenisine sunmuş olduk."

"Öncelikli amacımız çocuklara kitapları sevdirmek"

Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel, Ketebe Çocuk olarak öncelikli amaçlarının çocuklara kitapları sevdirmek ve onların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Kitapları hazırlarken çocukların anlam dünyasına hitap ettiklerini her zaman göz önünde bulundurduklarının altını çizen Demirel, "Kültürümüzle, değer yargılarımızla paralel eserleri aylık periyotlarla yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

Yayınevinin ilk 8 kitabını çocuklar ve çocuk edebiyatı severlerle buluşturduklarını anımsatan Demirel, "Dünyada çocuk edebiyatında yaşanan gelişmeleri de takip ederek dünya standartlarındaki kaliteyi ülkemizde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Demirel, ağustos ayında okuyucuyla buluşan ilk 4 kitabın ardından ikisi yerli ikisi çeviri olmak üzere ikinci 4 kitabın çıktığını, bu yıl sonuna kadar en az 20 kitabı çocukların beğenisine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ketebe Çocuk'un okuyucuyla buluşturduğu, çizimleriyle Caldecott Onur Ödülünün de sahibi olan "Ayı Geldi" adlı çocuk kitabı çok sevdiğini ve kendi kızına da okuduğunu anlatan Demirel, "Bunun haricinde yazar Ingrid Chabbert ile çizer Guridi'nin 'Kocaman Kalpli Huysuz Graou' adlı bir kitabı var. O kitabı da tavsiye ediyorum. Dış görünüşün yanıltıcı olabileceğinden ve insanların görüşüne göre yargılamadan onları tanımaya çalışmanın daha doğru olduğundan bahsediliyor. Aslında bu bir kırmızı başlıklı kız ve kurt masalının yeni versiyonu diyebiliriz, bir uyarlaması. Orada kurt kötüdür, kötü bilinir, her zaman kötü olmaya da biliri çocuklar görmüş oluyor." ifadesini kullandı.

Kendi kitabı olan "Renkli Çoraplı Kuzgun" adlı eserde ise Kuzguncuk Mahallesi'nin anlatıldığını belirten Demirel, "Resimlerde de görüleceği üzere renkli evlerin arasında sıcak bir mahallede yaşayan bir kız çocuğu, bir gün sabah uyanmasıyla renklerin kaybolduğunu görüyor ve o renklerin peşine düşüyor. Aslında bu bir paylaşım hikayesi." değerlendirmesini yaptı.

"Çocuğun dünyasını kapsayıcı nitelikte çalışmalar yaptık"

Yazar Hilal Çorbacıoğlu ise aynı zamanda aile danışmanı ve rehber öğretmen olarak çocuklar ve aileler üzerine uzun yıllardır çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çocuk deyince tek başına çocuk olmuyor, arkasında anne baba oluyor. Dolayısıyla çocuğun bütün dünyasını kuşatıcı ve kapsayıcı nitelikte çalışmalar yapmaya özen gösterdik." dedi.

Duygusal Zeka Serisinin ilk kitabı olan Kalemika'nın çocukların duygularını çekinmeden ifade edebilen çocuk ve yetişkinler olabilmelerine yardımcı olduğunu ifade eden Çorbacıoğlu, kitaba ilişkin şunları söyledi:

"Kalemika, yalnız kalmış ve unutulmuş küçük bir kalemin hikayesi aslında. Bilirsiniz çocuklar kalemler küçücük kalınca artık işlev görmeyeceğini düşünerek kenara koyarlar ya da bir köşede unuturlar. Kalemika da bu şekilde unutulmuş ve kendisinden vazgeçildiğinde, aslında başkasının ona ihtiyacı olduğunu fark edip duygularını düzenleyebilmiş bir kalemin yolculuğu. İnteraktif olması da kendi duygularından haberdar olmaları için çok kıymetli, kitabımızda ara ara 'Sen Kalemika'nın yerinde olsaydın ne hissederdin?', 'Üzüldüğünde kendini nasıl ifade edersin?' gibi detaylı sorular soruyoruz. Çocuklar da buralarda durup düşünüp kendilerine yönelebiliyorlar."

Duygusal Zeka Serisi kapsamında 10 kitabın minik okuyucularla buluşacağı bilgisini veren Çorbacıoğlu, "Mutluluğu anlatırken aynı zamanda paylaşmayı da ele aldık. Çocukların dünyasından olan eşyaların olmasına dikkat ettik ve eşyaların gözüyle konuştuk." diye konuştu.

Çorbacıoğlu, Ketebe Çocuk Yayınlarının nitelikli eserler üretmeye niyet ederek yola çıktığını vurgulayarak şunları ekledi:

"Sadece kitabı yazıp editöre teslim etme süreci değil aynı zamanda pedagojik yeterliliği, çocuklara hitap ederken kullanılan üslubun özeni, konunun yaş gelişimine göre seçilmesi ve pedagojik açıdan bunların doğru ifade edilmesine ve çocuk diliyle ifade edilmesine özen gösteriliyor. Ketebe Çocuk'un yolculuğu, çizerle yazarın buluşması, çizerin hayal dünyasıyla yazarın hayal dünyasının birleşmesi ve editörle nihayete ermesiyle başlıyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan yazarlar kitaplarına ilişkin bilgi verdi ve daha sonra katılımcılar geminin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, iki buçuk yılda kültür dünyasına kazandırdığı yüzlerce eserin ardından "Ketebe Çocuk" markasıyla çocuklar için de eserler üretmeye başladı.

Çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedefleyen Ketebe Çocuk'un, ilk olarak "Renkli Çoraplı Kuzgun", "Ağaç Dedi ki", "Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar", "Kocaman Kalpli Huysuz Graou", "Ayı Geldi", "Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?", "Kalemika Yalnız Kaldığında" ve "Dikkatle Bak" isimli 8 eseri çocukların beğenisine sunuldu.

Sarayburnu, Ağustos, Medya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk eserleri tanıtıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı         
17:02
ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı         
17:01
Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı         
16:45
CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor         
15:57
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı         
15:33
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 17:58:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk eserleri tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei