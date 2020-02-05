KETEM'e 2019 yılında 6 bin 500 kişi başvurdu, 42'sine kanser teşhisi konuldu - Son Dakika

Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, vatandaşların Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurmasından korkmamaları gerektiğini söyleyerek, Kayseri'de bulunan 7 KETEM merkezinde 2019 yılında 6 bin 500 kişinin taramadan geçirildiğini söyledi.



Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla özel bir okulda öğrencilere kanser konusunda bilgiler verdi. KETEM'in kanser teşhisinde önemli olduğunu kaydeden Ercan, "KETEM'e olan ilgi hem var hem de yok diyoruz. Vatandaş olarak bir grubumuz o kadar duyarlı, ilgili ve bilinçli. Bir grupta farkında ama korkuyor. Duymak, gelmek, taramalara katılmak ve muayenelere dahi gelmek istemiyoruz. Çağımızın hastalığı endüstriyelleşme ile birlikte kanserdir. Ölüm sıralaması içerisinde 2. sırada yer alan kanserin tespitinin ve tedavisinin kolaylığını sağlamak adına, soku ve organ kaybını önlemek adına gerek kişinin gerekse ailesinin psikolojik ve ekonomik yönden dahi üzülmesini istemiyoruz. Bunları azaltabilmek adına ÇEKAP merkezi gibi düşünülmesini istiyoruz. Biz kanserin ÇEKAP merkeziyiz. Vatandaşlarımız kanser taramalarını yaptırabilirler. Elbette yaşanılacak olan var ise buna engel olamıyoruz ama bunu erken tespit etmek ve tedaviyi kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yüzden mutlaka kendilerini önemsesinler ve daha kaliteli yaşamak adına taramalara katılsınlar. Davetlerimizi de kabul etsinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.



2019 yılında 6 bin 500 kişinin KETEM'e başvurduğunu, başvuranlardan 42'sine kanser teşhisi konulduğunu kaydeden Ercan, "Şuanda Kayseri çok şanslı. Her ilde KETEM muhakkak var. Kayseri'de 2019'a kadar 4 KETEM ile ilerliyorduk. Şuanda 7 tane sağlıklı hayat merkezi ve içerisinde KETEM yani kanser taramaları var. 2019 yılında 6 bin 500 kadar bayan başvurmuş ve 42 tane meme kanseri tespit etmişiz. Biz KETEM'in açılabilmesi için 2-3 tane evresine göre değişmekle birlikte kanser vakasının tespiti KETEM'in açılmasına bir sebep diyoruz. 42 kadına dokunabildiysek biz bundan erken evreyse mutlu oluyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ