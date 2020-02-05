KETEM'e 2019 yılında 6 bin 500 kişi başvurdu, 42'sine kanser teşhisi konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KETEM'e 2019 yılında 6 bin 500 kişi başvurdu, 42'sine kanser teşhisi konuldu - Son Dakika

KETEM'e 2019 yılında 6 bin 500 kişi başvurdu, 42'sine kanser teşhisi konuldu

6 saat önce

Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, vatandaşların Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurmasından korkmamaları gerektiğini söyleyerek, Kayseri'de bulunan 7 KETEM merkezinde 2019 yılında 6 bin 500 kişinin taramadan geçirildiğini söyledi.

KETEM'e 2019 yılında 6 bin 500 kişi başvurdu, 42'sine kanser teşhisi konuldu, System.String[]

Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, vatandaşların Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurmasından korkmamaları gerektiğini söyleyerek, Kayseri'de bulunan 7 KETEM merkezinde 2019 yılında 6 bin 500 kişinin taramadan geçirildiğini söyledi.


Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla özel bir okulda öğrencilere kanser konusunda bilgiler verdi. KETEM'in kanser teşhisinde önemli olduğunu kaydeden Ercan, "KETEM'e olan ilgi hem var hem de yok diyoruz. Vatandaş olarak bir grubumuz o kadar duyarlı, ilgili ve bilinçli. Bir grupta farkında ama korkuyor. Duymak, gelmek, taramalara katılmak ve muayenelere dahi gelmek istemiyoruz. Çağımızın hastalığı endüstriyelleşme ile birlikte kanserdir. Ölüm sıralaması içerisinde 2. sırada yer alan kanserin tespitinin ve tedavisinin kolaylığını sağlamak adına, soku ve organ kaybını önlemek adına gerek kişinin gerekse ailesinin psikolojik ve ekonomik yönden dahi üzülmesini istemiyoruz. Bunları azaltabilmek adına ÇEKAP merkezi gibi düşünülmesini istiyoruz. Biz kanserin ÇEKAP merkeziyiz. Vatandaşlarımız kanser taramalarını yaptırabilirler. Elbette yaşanılacak olan var ise buna engel olamıyoruz ama bunu erken tespit etmek ve tedaviyi kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yüzden mutlaka kendilerini önemsesinler ve daha kaliteli yaşamak adına taramalara katılsınlar. Davetlerimizi de kabul etsinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.


2019 yılında 6 bin 500 kişinin KETEM'e başvurduğunu, başvuranlardan 42'sine kanser teşhisi konulduğunu kaydeden Ercan, "Şuanda Kayseri çok şanslı. Her ilde KETEM muhakkak var. Kayseri'de 2019'a kadar 4 KETEM ile ilerliyorduk. Şuanda 7 tane sağlıklı hayat merkezi ve içerisinde KETEM yani kanser taramaları var. 2019 yılında 6 bin 500 kadar bayan başvurmuş ve 42 tane meme kanseri tespit etmişiz. Biz KETEM'in açılabilmesi için 2-3 tane evresine göre değişmekle birlikte kanser vakasının tespiti KETEM'in açılmasına bir sebep diyoruz. 42 kadına dokunabildiysek biz bundan erken evreyse mutlu oluyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, AK Partili vekillere depremzedeler için bağış talimatı verdi
Son dakika: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler: Bu boru göstermeye benzemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KETEM'e 2019 yılında 6 bin 500 kişi başvurdu, 42'sine kanser teşhisi konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]