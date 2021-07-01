"Keten tohumu tokluk hissi veriyor" - Son Dakika

Salgın sebebiyle toplumun genelinde kilo alma problemlerinin arttığını ve özellikle bu dönemde insanların doğal ürünlere yönelim gösterdiğini söyleyen Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Zayıflamak için kullanılacak en doğal ürünlerin başında da keten tohumu geliyor. Özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin yemek listelerinde mutlaka keten tohumu yer alıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte diyet programlarının içinde kullanılan keten tohumu tokluk hissi vererek kilo verilmesini destekliyor" dedi.

Keten tohumunun doğal ve sağlıklı bir ürün olduğunu belirten AksuVital Ar-Ge Merkezi Sorumlusu Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, keten tohumunun formda kalmaya yardımcı olduğunu da belirterek, "AksuVital öğütülmüş keten tohumu içeriğinde barındırdığı yüzlerce vitamin ve mineraller açısından oldukça önemli ve faydalı bir besindir. Keten tohumu sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve lifler içerdiğinden dolayı fonksiyonel gıda olarak da tanımlanabilir. Keten tohumu içindeki güçlü besinler, vücudun karşılaştığı birçok sorun ile savaşmasına yardımcı olur. Sağlık için bilinen birçok faydası olan omega-3, omega-6, omega-9 yağ asitleri bakımından zengin bir bitkidir" ifadelerini kullandı.

"METOBOLİZMAYI GÜÇLENDİRDİĞİ BİLİNMEKTEDİR"

"Keten tohumu iyi bir protein kaynağıdır ve yüksek oranda çözünemeyen lif içeriğine sahiptir" diyen Koç şöyle devam etti:

"Bu yüzden dengeli beslenmeye önem verenler, profesyonel sporcular ve günlük hayatında spor yapanlar da keten tohumunun yararlarından gönül rahatlığı ile faydalanabilirler. Lifli yapısı sayesinde sindirimin düzenlenmesini sağlarken içerdiği vitamin ve minerallerle de metabolizmayı güçlendirdiği bilinmektedir. Fit olmanın en doğal yollarından biri de keten tohumudur. 'AksuVital Öğütülmüş Keten Tohumu', en iyi hammaddelerden seçilerek Ar-Ge merkezimizde etken madde analizleri yapılarak tüketiciye sunuluyor. Öğütülmüş keten tohumu öncelikle vücutta çözünme ve emilim hızlarını artırma amacıyla da tercih edilmelidir. Ayrıca su veya yoğurt ile de tüketilerek kullanım kolaylığı da sağlamaktadır."