Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika

Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı

26.01.2021 18:59
Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı, System.String[]

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'lik kısmı tamamlandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresince geçen yıl temmuz ayında Ketençimen yaylasında yapımına başlanan kayak merkezi ve sosyal tesis inşaatında inceleme yaptı.

Burada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ve yetkililerden bilgi alan Şimşek, gazetecilere, tesisin hizmete alınmasıyla bölgenin kış ve kayak sporu açısından önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.

Kayak merkezinin yaklaşık 70 bin metrekare alanda 2 etap halinde yapıldığını dile getiren Şimşek, "Birinci etapta sosyal tesis, bungalov evler, kamelyalar ve yürüyen bant yer alıyor. Bu etap yüzde 95 oranında tamamlandı." diye konuştu.

Kayak merkezini, salgın sürecinde alınacak kararlar doğrultusunda hizmete açmayı planladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Tesisin 2'nci etabını da önümüzdeki yıllarda yapmayı düşünüyoruz. En önemlisi burada bir otel planlıyoruz. Bu anlamda da yatırımcılarımızı buraya davet ediyorum. Teleferik ve telesiyej de bu etap çalışmalarının içinde yer alıyor. Tesis, tam kapasite hizmete girdiğinde çevre illere de hizmet verecek. Ülke çapında adından söz ettirecek merkezlerden biri burada olacak. Merkezde aynı zamanda milli kayakçılar da yetiştirmeyi hedefliyoruz. Göreve ilk başladığım zaman kentte kayak sporuyla ilgilenen sporcular ziyarete geldiğinde 'Nerede antrenman yapıyorsunuz?' diye sordum. Onlar da 'asfalt üzerinde antrenman yapıyoruz' dediler. Kentte kayak tesisinin olmamasını bir eksiklik olarak gördüm."

Kentte kayak sporunu geliştirmek istediklerini ifade eden Vali Şimşek, "Arkadaşlara bu konuda hemen bir çalışma yapmaları talimatını verdim. Bu bölgeyi tespit ettik. Bölgede öncelikle fizibilite, tahsis ve imar çalışmaları yapıldı ve 6 ay önce birinci etabın yapımına başladık." diye konuştu.

Kayak Merkezi, Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ketençimen Kayak Merkezinin ilk etabının yüzde 95'i tamamlandı - Son Dakika


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