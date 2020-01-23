Kethüda mahallesinde deprem anı kamerada - Son Dakika

Kethüda mahallesinde deprem anı kamerada
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Kethüda mahallesinde deprem anı güvenlik kamerası MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesi Kethüda mahallesinde 5,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:21 Kaynak: AA
Kethüda mahallesinde deprem anı güvenlik kamerası MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesi Kethüda mahallesinde 5,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir