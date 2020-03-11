"Ketojenik Lezzetler" kitabı n11.com'da satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ketojenik Lezzetler' kitabı n11.com'da satışa sunuldu - Son Dakika

"Ketojenik Lezzetler" kitabı n11.com'da satışa sunuldu

6 saat önce

Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bir araya gelerek hazırladıkları "Ketojenik Lezzetler" kitabı ilk kez n11.com'da yerini aldı.

Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bir araya gelerek hazırladıkları "Ketojenik Lezzetler" kitabı ilk kez n11.com'da yerini aldı.

n11.com açıklamasına göre, yaşam tarzındaki değişim, temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme alışkanlıklarında da yeni arayışlara sürüklüyor. Yaklaşık bir asırdır var olan, son yıllarda ise daha da dikkati çeken ketojenik beslenmeyle ilgili merak edilenler "Ketojenik Lezzetler" kitabında yer alıyor.


Ketojenik beslenme ile ilgili yıllardır uzun araştırmalar yapan Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bilgi birikimlerini birleştiren "Ketojenik Lezzetler" kitabı, n11.com üzerinden 200 TL'den satın alınabiliyor.


Bu alanda deneyimli uzman diyetisyen ve şefi bir araya getiren kitap, ketojenik beslenme sürecine ilişkin detaylı bilgi verirken, konuyla ilgili pek çok soruya da yanıt veriyor.

Şehnaz Doğan , Diyetisyen, Şef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?

Son Dakika Haberleri
21:08 Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü "küresel salgın" ilan etti
21:06 Yasadışı bahis oynatan şüphelilere nefes kesen operasyon
21:05 SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASIYLA İLGİLİ ÖN RAPOR ÇIKTI
21:01 Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi (2)
21:01 METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:09:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ketojenik Lezzetler" kitabı n11.com'da satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]