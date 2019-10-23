Son Dakika Haberleri: Kevin Campbell'den Trabzonspor'a ziyaret
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Kevin Campbell'den Trabzonspor'a ziyaret

1 saat önce

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Kevin Campbell'den Trabzonspor'a ziyaret, System.String[]

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 1998-1999 yılları arasında kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell'in, UEFA Avrupa Liginde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Campbell'in aynı dönemde forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüğü aktarılan açıklamada, ziyaretin ardından Karaman tarafından Kevin Campbell'e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildiği kaydedildi.

Kevin Campbell, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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