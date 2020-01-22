Kevin Constant futbolu bıraktı! - Son Dakika
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Kevin Constant futbolu bıraktı!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Kevin Constant, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Spor Arena Dış Haberler | Kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Kevin Constant, futbolu bıraktığını açıkladı.


Son olarak İran'ın Traktör Sazi takımında oynayan Gineli futbolcu, yaptığı açıklamayla aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak emekli olduğunu duyurdu.


Kevin Constant ayrıca yaklaşık 200 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını da kapattı ve artık gözlerden uzak bir yaşam sürmek istediğini söyledi.


Kevin Constant'ın açıklamaları şu şekilde:


Konuyla ilgili konuşan Kevin Constant, "Kişisel gerekçelerle futbolu bırakma kararı aldım. Hayatımda verdiğim en zor karardı. Şimdi kendimi çocuklarıma ve aileme adama zamanı. Artık kameralardan uzak sade bir yaşam sürdürmek istiyorum." dedi.


Kevin Constant, Trabzonspor, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:52 
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